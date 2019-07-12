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Son dakika haberleri... AK Parti'den Aslı Aydıntaşbaş'ın S-400 mesajına flaş yanıt

Gazeteci Aslı Aydıntaşbaş'ın 9 Mayıs 2019 günü yazdığı "Temmuz ayında S400’ler gelmeyecek. Süresiz erteleme masada. Sonra söylemedi demeyin..." ifadelerine AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "S-400’ler geldi. Sonra söylemedi demeyin!" yanıtını verdi

Son dakika haberleri... AK Parti'den Aslı Aydıntaşbaş'ın S-400 mesajına flaş yanıt

S-400 teslimatı başladı.

Gazeteci Aslı Aydıntaşbaş, 9 Mayıs 2019 günü Twitter hesabından bir paylaşım yapmıştı.

Aydıntaşbaş, paylaşımında "Temmuz ayında S400’ler gelmeyecek. Süresiz erteleme masada. Sonra söylemedi demeyin..." ifadelerini kullanmıştı.

AK PARTİ'DEN YANIT

Aydıntaşbaş'ın bu mesajına AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan yanıt verdi.

AK Partili Turan, "S-400’ler geldi. Sonra söylemedi demeyin!" diye yazdı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ak parti #bülent turan #aslı aydıntaşbaş
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