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Son dakika haberleri... AK Parti'den Berat Albayrak açıklaması! Özge Ulusoy iddiası vardı

Ünlü sunucu Özge Ulusoy ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın hakkındaki iddialar sonrası AK Partili Bülent Turan, "Siyasi farklılık, tartışma, rekabet, seçim yarışı hepsi kabul; ama her türlü ahlaki değeri bir kenara bırakarak en kutsallarımızdan aile kurumunu hedef alan çirkinlik, iftira ve ahlaksızca saldırı en büyük alçaklık. Yazıklar olsun. Edep Ya Hû!" açıklaması yaptı

Son dakika haberleri... AK Parti'den Berat Albayrak açıklaması! Özge Ulusoy iddiası vardı

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, ünlü sunucu Özge Ulusoy ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakkındaki iddiaların ardından açıklama yaptı.

AK Partili Bülent Turan, şunları söyledi:

"Siyasi farklılık, tartışma, rekabet, seçim yarışı hepsi kabul; ama her türlü ahlaki değeri bir kenara bırakarak en kutsallarımızdan aile kurumunu hedef alan çirkinlik, iftira ve ahlaksızca saldırı en büyük alçaklık.

Yazıklar olsun.

Edep Ya Hû!

#beratalbayrak"

ulusal.com.tr

Etiketler; #ak parti #bülent turan #berat albayrak #özge ulusoy
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