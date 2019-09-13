Son dakika haberleri! AK Parti'den HDP'li Leyla Güven ile ilgili açıklama! "Ama bir şeyi merak ediyorum"

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in "Kürt sorunu devam ettiği sürece; gerillaya da katılımlar olacak, çatışmalar da olacak, savaşlar da olacak." ifadelerine AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, tepki gösterdi.

AK Partili Muş, şunları belirtti:

"Bu HDP’li açıkça terör propagandası yapıyor.

Elbette hesabını yargıya verecektir!

Ama bir şeyi merak ediyorum; HDP’ye barış güvercini muamelesi yapan 3 kesim -yani hainler, siyasi işbirlikçiler ve ahmaklar- bu açıklamaları nasıl savunacaksınız?"

ulusal.com.tr