Son dakika haberleri! AK Parti'den HDP'li Leyla Güven ile ilgili açıklama! "Ama bir şeyi merak ediyorum"
HDP'li Leyla Güven'in "Kürt sorunu devam ettiği sürece; gerillaya da katılımlar olacak, çatışmalar da olacak, savaşlar da olacak" ifadelerine tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Bu HDP’li açıkça terör propagandası yapıyor. Elbette hesabını yargıya verecektir! Ama bir şeyi merak ediyorum; HDP’ye barış güvercini muamelesi yapan 3 kesim -yani hainler, siyasi işbirlikçiler ve ahmaklar- bu açıklamaları nasıl savunacaksınız?" dedi
GÜNDEM 13.09.2019, 12:26
HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in "Kürt sorunu devam ettiği sürece; gerillaya da katılımlar olacak, çatışmalar da olacak, savaşlar da olacak." ifadelerine AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, tepki gösterdi.
AK Partili Muş, şunları belirtti:
"Bu HDP’li açıkça terör propagandası yapıyor.
Elbette hesabını yargıya verecektir!
Ama bir şeyi merak ediyorum; HDP’ye barış güvercini muamelesi yapan 3 kesim -yani hainler, siyasi işbirlikçiler ve ahmaklar- bu açıklamaları nasıl savunacaksınız?"
ulusal.com.tr
26°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P