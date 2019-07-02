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Son dakika haberleri... AK Parti'den 'İBB'nin kayıp araç filosu bulundu' iddiasına açıklama

AK Partili Ali İhsan Yavuz, 'İBB'nin kayıp araç filosu bulundu' başlıklı haberlere ilişkin yaptığı açıklamada "Bazı haber sitelerince 'İBB'nin kayıp araç filosu bulundu' başlığıyla verilen haberin, kesinlikle aslı astarı yoktur." dedi

Son dakika haberleri... AK Parti'den 'İBB'nin kayıp araç filosu bulundu' iddiasına açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, 'İBB'nin kayıp araç filosu bulundu' başlığıyla yayınlanan haberlerin gerçek olmadığını belirtti.

AK Partili Yavuz, şunları söyledi:

"Bazı haber sitelerince 'İBB'nin kayıp araç filosu bulundu' başlığıyla verilen haberin, kesinlikle aslı astarı yoktur. 

Keşke haberi yapanlar, haberin doğru olup olmadığını birazcık araştırarak bu haberi yapmış olsalardı.

Gazetecilik ahlakı, haberin doğruluğunu araştırmayı gerekli kılar. 

Keşke, salt birileri adına birilerini karalamanın, kimseye bir faydası olmayacağı bilinseydi. 

Keşke tek amacınız doğruyu bulmak, yanlışı yok etmek olsaydı. 

Dürüst bir şekilde, hep birlikte ve ahlaklıca..."

ulusal.com.tr

Etiketler; #ak parti #ibb
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