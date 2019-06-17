AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş açıklamalarda bulundu. Muş açıklamasında sözleşmeli öğretmenlerin görev süreleri ile ilgili “Sözleşmeli öğretmenlerin merakla beklediği… Sözleşmeli öğretmenler görev aldıkları zaman, 4 sene sözleşmeli artı 2 sene de 4 yılın sonunda kadroya geçtikten sonra aynı yerde görev yapmak durumundalar. Bu süreyi 3+1 olarak revize edilmesini teklif ediyoruz” dedi

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, şunları söyledi:



"OKULA BAŞLAMA YAŞI



İlkokula başlamaya yaşı 66 aydan 69 aya çıkartılıyor.



SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN



Sözleşmeli öğretmenlerin merakla beklediği… Sözleşmeli öğretmenler görev aldıkları zaman, 4 sene sözleşmeli artı 2 sene de 4 yılın sonunda kadroya geçtikten sonra aynı yerde görev yapmak durumundalar. Bu süreyi 3+1 olarak revize edilmesini teklif ediyoruz.



Üç yıl sözleşmeli artı 1 yıl da kadroya atandıktan sonra bulundukları yerde görev yapıp daha sonra tayin isteme hakkına sahip olabilecekler. Buraya Diyanet İşleri’ndeki



ulusal.com.tr "OKULA BAŞLAMA YAŞIİlkokula başlamaya yaşı 66 aydan 69 aya çıkartılıyor.Sözleşmeli öğretmenlerin merakla beklediği… Sözleşmeli öğretmenler görev aldıkları zaman, 4 sene sözleşmeli artı 2 sene de 4 yılın sonunda kadroya geçtikten sonra aynı yerde görev yapmak durumundalar. Bu süreyi 3+1 olarak revize edilmesini teklif ediyoruz.Üç yıl sözleşmeli artı 1 yıl da kadroya atandıktan sonra bulundukları yerde görev yapıp daha sonra tayin isteme hakkına sahip olabilecekler. Buraya Diyanet İşleri’ndeki sözleşmeli personel i de ekliyoruz."