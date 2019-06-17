AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, şunları söyledi:
"OKULA BAŞLAMA YAŞI
İlkokula başlamaya yaşı 66 aydan 69 aya çıkartılıyor.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN
Sözleşmeli öğretmenlerin merakla beklediği… Sözleşmeli öğretmenler görev aldıkları zaman, 4 sene sözleşmeli artı 2 sene de 4 yılın sonunda kadroya geçtikten sonra aynı yerde görev yapmak durumundalar. Bu süreyi 3+1 olarak revize edilmesini teklif ediyoruz.
Üç yıl sözleşmeli artı 1 yıl da kadroya atandıktan sonra bulundukları yerde görev yapıp daha sonra tayin isteme hakkına sahip olabilecekler. Buraya Diyanet İşleri’ndeki sözleşmeli personeli de ekliyoruz."
ulusal.com.tr
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