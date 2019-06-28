Son dakika haberleri... AK Parti'den TRT'ye sert Osman Öcalan tepkisi

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "TRT, kırmızı bültenle aranan birine mikrofon uzatamaz. Belki başka haber kanalları istiyorsa bunu yapabilir ama TRT bunu yapmamalıdır. Bu nedenle biz de bu konunun takipçisi olacağız" dedi

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Terörden beslenen herkesi lanetlememiz lazım. Kandil'den gelen mesajı normal ama böyle bir açıklamayı anormal görüyorsanız bir sorun var, hepsi anormal." ifadesini kullandı.



Terörden destek alan siyaseti reddettiklerini vurgulayan Zengin, "Meclisin içinde ya da dışında Kandil'den, İmralı'dan gelen mesajı reddeden bir partiyiz fakat günün sonunda bu açıklamaların toplum huzurunda bir tesiri var. Buradan yola çıktığımızda AK Parti ve MHP, terörle kati şekilde mesafesi olan, mücadele eden siyasi partiler. Tüm partilerin de böyle olması gerektiğine inanıyoruz." dedi.



Zengin, şöyle devam etti:



"TRT ile alakalı konuda bir yayıncı programlarına isim davet ederken kademe kademe herkesten izin almaz. Böylesine önemli bir konuda bence muhakkak sormalıydı. Kim, nerede, nasıl, kırmızı bültenle aranan bir kişiyle röportaj yaptı? Bunu ben de öğreneceğim, öğrenmek isterim. Nihayetinde bunun bir bedeli var. Buradan bakıldığında bu parti içinde hiç kimse bunun normal olduğunu asla iddia edemez. Olmaması gereken bir şeydir. Haber yayıncılığı bu şekilde olamaz. TRT, kırmızı bültenle aranan birine mikrofon uzatamaz. Belki başka haber kanalları istiyorsa bunu yapabilir ama TRT bunu yapmamalıdır. Bu nedenle biz de bu konunun takipçisi olacağız."



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