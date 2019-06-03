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Son dakika haberleri... AK Parti'den YSK'ya İstanbul itirazı

AK Parti, YSK'nın seçim kuruluyla ilgili son kararına itiraz etti. Bayram sonrası YSK'nın itirazı karara bağlaması bekleniyor.

Son dakika haberleri... AK Parti'den YSK'ya İstanbul itirazı

AK Parti, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) seçim kuruluyla ilgili son kararına itiraz etti. 

Yüksek Seçim Kurulu, (YSK) sandık kurullarını yasaya aykırı olarak oluşturduğu gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu müdürlerinin yenilenecek seçimlerde de görevlerine devam etmesine karar vermişti.

Yüksek Seçim Kurulu ise seçim müdürlüklerinin işleyişine dair hazırlanan genelgeye atıfta bulundu. Genelgeye göre, ilçe seçim müdürlerinin yanı sıra ilçe seçim kurulu başkanı ve seçim personelleri de tekrarlanan seçimde aynı görevlerini yapacak.

YSK'nın bu kararına AK Parti itiraz etti. Bayram sonrası YSK'nın itirazı karara bağlaması bekleniyor.

Etiketler; #ak parti #ysk
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