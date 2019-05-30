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Son dakika haberleri... AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu duyurdu! Başsavcılık harekete geçti

Ankara Emniyeti Mali Şubesi’nde eski Dışişleri Bakanlığı personeline yönelik kötü muamele ve işkence iddiaları ile ilgili Ankara Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bilgiyi, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu duyurdu

Son dakika haberleri... AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu duyurdu! Başsavcılık harekete geçti

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Ankara Emniyeti Mali Şubesi’nde eski Dışişleri Bakanlığı personeline yönelik kötü muamele ve işkence iddiaları ile ilgili Ankara Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklamalar yapan Yeneroğlu, şunları söyledi:

"Ankara Emniyeti Mali Şubesi’nde eski Dışişleri Bakanlığı personeline yönelik kötü muamele ve işkence iddiaları ile ilgili Ankara Başsavcılığı soruşturma başlatmış olup, baro raporunu da elbette ciddiyetle değerlendirilecektir.

İnsan onuruna yönelen her türlü davranış biçimi, hukuk devletinden en kararlı tepkiyi mutlaka görür. Ayrıca emniyet mensuplarımıza yönelik iddiaların bağımsız yargı tarafından araştırılıp, emniyet mensuplarının zan altında bırakılmamaları,kamu idaresine güvenin olmazsa olmazıdır."

ulusal.com.tr

Etiketler; #ak parti #istanbul #Mustafa Yeneroğlu
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