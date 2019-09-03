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Son dakika haberleri!  AK Parti Mersin milletvekili eski Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'dan 'istifa' açıklaması

AK Parti Mersin milletvekili eski Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, istifa edeceğine yönelik iddiaların külliyen yalan ve uydurma olduğunu belirtti. Elvan, "Bizim yerimiz Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın yanıdır" ifadelerini kullandı

Son dakika haberleri!  AK Parti Mersin milletvekili eski Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'dan 'istifa' açıklaması

AK Parti Mersin milletvekili eski Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'dan istifa edeceğine yönelik iddialarla ilgili açıklama geldi.

Elvan, iddiaların külliyen yalan ve uydurma olduğunu belirtti.

AK Partili Elvan, "Bizim yerimiz Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın yanıdır" ifadelerini kullandı.

Bir Twitter hesabı, Elvan'ın istifa edeceğinin kulislerde konuşulduğunu iddia etmişti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #istifa #recep tayyip erdoğan #lütfi elvan #son dakika haberleri #ak parti
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