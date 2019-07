Son dakika haberleri... AK Parti milletvekilleri: Tehdit ediliyoruz

Anayurt gazetesi yazarı Murat Polat, bugünkü "AK Partililer ve AKP'liler" başlıklı yazısında "Yine milletvekilleri Ak Parti bölge milletvekilleri toplantısında bürokratlardan bir şey istediğimiz zaman yukarının haberi var mı diye tehdit ediliyoruz diyor." ifadelerini kullandı

"27 yıldır Parlamento da muhabirlik yapmak kolay değil her gün ülkeyi yöneten siyasetçiler ile bir arada kalıyorsunuz.Hiç bir iktidar döneminde bu kadar siyasetçilerin bürokrasiden yakındığını görmedim bakın Ak Parti bu günlerde fokur fokur kaynıyor.23 Haziran İstanbul seçimlerinde Büyük Şehirleri kaybeden Ak Parti şimdi nerede neden nasıl kaybettik diye bunun analizini yapıyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bölge milletvekilleri ile gruplar halinde görüşüyor.Milletvekilleri rahat bir şekilde Erdoğan’a sorunları anlatıyor.Milletvekillerini dinleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan not defterine Şikayetleri bir bir yazıyor.Ak Parti milletvekilleri hangi bakanlıkta hangi bürokrat ve bakan yardımcısı telefonlara çıkmıyor ve randevu vermiyorsa isim isim Erdoğan’a söylüyor.Ak Partili bir milletvekili toplantıda bir bürokratı arayıp randevu istiyoruz 15 günden önce randevu vermiyor bir iş adamı bürokratlardan randevu istediği zaman bir günde randevu veriliyor dedi.Yine milletvekilleri Ak Parti bölge milletvekilleri toplantısında bürokratlardan bir şey istediğimiz zaman yukarının haberi var mı diye tehdit ediliyoruz diyor.Ak Parti milletvekili kanunsuz bir şey bürokratlardan istemiyoruz memleketimize yapılması gereken hizmetleri soruyoruz sırtını külliyeye dayayan bazı bürokratlar hemen engel çıkartarak yukarının haberi var mı diye bizlere uyarıda bulunuyor.Vatandaşlarımızın istediği talepleri yerine getiremiyoruz diyen bazı Ak Parti milletvekilleri bakanlara ve Özel Kalem müdürlerine ulaşamıyoruz.Ak Parti böyle giderse bürokrasi sayesinde yıkıma doğru gidecek diyor.Ak Parti kulislerinde görüyorum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bu güne kadar tam gönülden destek veren o kadar başarılı ve halkın içerisinde yeri olan sevilen ve sayılan siyasetçiler var bunların sesi hiçbir zaman çıkmıyor ve bunlar bir yerlere getirilmiyor.Ak Partiliyim diye geçinen ve Melis’te gizli konuşmaları ve toplantıları muhalif gazetecilere sızdıran muhalif gazetelere manşet haber konusu veren siyasetçiler de var bunlar kendilerini her zaman saklıyor parti ve Erdoğan aleyhine konuşan bu siyasetçiler AKP’lilerdir Ak Partili değildir.Cumhurbaşkanı Erdoğan bunlara makam mevki vermiş parti içerisinde etkili yerlere getirmiş ama bunlar nankörlükten başka bir şey bilmiyor.Ak Parti işte bazı Ak Partiliyim diye geçinen AKP’liler yüzünden kaybetti.Her şeyi yokuşa sürdüler hala parti içerisinde ortada dönüyorlar yarın başka partilere transfer olmak için kulislerde nabız yoklayan bu siyasetçiler Erdoğan’ı böyle arkadan vuracaklar.Erdoğan bunun önlemini almalı yoksa yazık olacak bu Parti’ye…"