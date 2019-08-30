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SON DAKİKA HABERLERİ! AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü videosunda skandal! Kaldırıldı, tekrar paylaşıldı! "Bu bir sosyal terör eylemidir"

AK Parti'nin kuruluşunun 18. kuruluş yıl dönümü kutlamalarına özel yapılan ve partinin sosyal medya hesaplarından paylaşılan video tepkilerin ardından yayından kaldırıldı ve düzenlenip yeniden yayınlandı. Tepki gösteren Fatih Tezcan, "Bu bir suç duyurusudur! 3:50 Ahmet Davutoğlu isimli ihanet figürü videoya sonradan eklenmiştir. 6:16 CB Erdoğan’ın 'Topunuz gelin' başlıklı konuşmasında geçen FETÖ ifadesi haberi olmadan kesilip çıkarılmıştır! Bu bir Sosyal Terör eylemidir! Gereği yapılmalıdır!" demişti

SON DAKİKA HABERLERİ! AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü videosunda skandal! Kaldırıldı, tekrar paylaşıldı! "Bu bir sosyal terör eylemidir"

Videonun 06.16 dakikasında ise Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Topunuz gelin" başlıklı konuşmasında geçen terör örgütleri arasından FETÖ ifadesi çıkarılmıştı.

Videonun AK Parti kurumsal hesabında paylaşılmasının ardından Fatih Tezcan ve çok sayıda kişiden tepki gelmişti.

"BU BİR SOSYAL TERÖR EYLEMİDİR"

Tezcan paylaşımlarında "Bu bir suç duyurusudur" demişti.

Tezcan, "Bu bir suç duyurusudur! 3:50 Ahmet Davutoğlu isimli ihanet figürü videoya sonradan eklenmiştir. 6:16 CB Erdoğan’ın 'Topunuz gelin' başlıklı konuşmasında geçen FETÖ ifadesi haberi olmadan kesilip çıkarılmıştır! Bu bir Sosyal Terör eylemidir! Gereği yapılmalıdır!" ifadelerini kullanmıştı.

VİDEO KALDIRILDI, TEKRAR PAYLAŞILDI

Tepkilerin ardından paylaşım AK Parti'nin sosyal medya hesaplarından kaldırıldı.

Yeniden paylaşılan videoda Ahmet Davutoğlu yer alırken dakika 06.16'da yer alan ve kesilen FETÖ ifadesi yeniden konuldu.

ulusal.com.tr



Etiketler; #ak parti #fatih tezcan #recep tayyip erdoğan #fetö #Ahmet Davutoğlu
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