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Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 6 vatandaşımızı haydutça bir tavırla tutukladılar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Hafter’in Libya’daki milisleri  kanunsuz hareketlerine vahim bir şekilde devam ediyor. 6 vatandaşımızı haydutça bir tavırla tutukladılar. Vatandaşlarımızdan derhal serbest bırakılmasını istiyoruz." açıklaması yaptı

Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 6 vatandaşımızı haydutça bir tavırla tutukladılar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamalarda bulundu.

Çelik, şunları söyledi:

"Hafter’in Libya’daki milisleri  kanunsuz hareketlerine vahim bir şekilde devam ediyor. 6 vatandaşımızı haydutça bir tavırla tutukladılar. Vatandaşlarımızdan derhal serbest bırakılmasını istiyoruz.

Türkiye Libya halkının kardeşidir. Tarihten gelen kardeşliğimiz sonsuza kadar devam edecek. Libya için hep barış ve huzur diledik. Huzur ve barış dolu bir Libya isteyenler için  en büyük dost Türkiye’dir.

Libya’da kanunsuzluğa karşı çıkıyoruz. Hafter’in milislerinin kanunsuzluğuna vahim bir adım daha eklendi. 6 vatandaşımızı haydutça bir eylemle tutukladıklar. Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz.

Türkiye’nin dostluğu, çıkar ve sömürüden uzak, gerçek insanlık değerlerine dayanır. Değerini bilen için paha biçilmez bir kıymettir. Türkiye’ye karşı husumeti ise hiç kimse tercih etmemelidir."

ulusal.com.tr

Etiketler; #ak parti #Ömer Çelik #libya #hafter
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