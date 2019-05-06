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 Son dakika haberleri... AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel'den flaş açıklamalar

AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, "KHK'lılar için başvurumuzu yaptık. Usulsüz sandık başkanı atamaları konusunda sunum yapacağız" dedi. "YSK'nın İstanbul kararı bugün mü çıkacak?" sorusuna Özel, "Arzumuz kararın bugün çıkmasıdır. Bugün veya yarın karar çıkacaktır" yanıtını verdi. Özel, YSK'ya doğru bilgilerin verilmediğini, gelen raporlarla YSK yanıltılmak istendiğini öne sürdü

 Son dakika haberleri... AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel'den flaş açıklamalar
AK PARTİ'DEN YSK'YA BAŞVURU

AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, açıklamalarda bulundu. Özel, "KHK'lılar için başvurumuzu yaptık" dedi.

AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, A Haber'e konuştu.

Özel, "KHK'lılar için başvurumuzu yaptık. Usulsüz sandık başkanı atamaları konusunda sunum yapacağız." dedi.

KARAR BUGÜN ÇIKAR MI?

"YSK'nın İstanbul kararı bugün mü çıkacak?" sorusuna Özel, "Arzumuz kararın bugün çıkmasıdır. Bugün veya yarın karar çıkacaktır" yanıtını verdi

"YSK'YA DOĞRU BİLGİLER VERİLMEDİ"

Özel, YSK'ya doğru bilgilerin verilmediğini, gelen raporlarla YSK yanıltılmak istendiğini öne sürdü.

ulusal.com.tr
Etiketler; #ak parti #ysk #recep özel
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