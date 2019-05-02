AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, "İstanbul'da kesinlikle bir şeyler oldu. Neden bunu söylüyorum? 29 bin oy 13 bine indiyse ki, şimdi kısıtlı, cezaevinde bulunanların oy kullandığını da gördük. farkın azaldığını söylüyor. İstanbul'da bir şey olmadığını söylemek mümkün değildir. Bakınız, YSK'nın bir kararı var. 1999 yılında verdiği karar şöyle. Seçim hizmetlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için sandık kurulu başkan ve üyelerinin tarafsız kişilerden oluşması gerekmektedir. Bu yapılanlar CHP’nin işine yarasın diye yapıldı dedik. Ve CHP’ye de hep seslendik. Sesinizi çıkarmalısınız.Bu doğru değil. Türkiye’nin ikinci partisine bu yakışmaz, gelin bu süreci arındıralım diye seslendik" dedi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçim sonuçlarına itirazla ilgili sürece yönelik açıklamalar yaptı.



Yavuz, şunları söyledi:



"Organize usulsüzlük haline karşı olağanüstü itirazda bulunduk. Yapılan araştırmalar bize gösterdi ki ne ileri sürdüysek hepsi doğru çıkıyor. Bir şeyler oldu doğru, bunlar sandık başı organizasyonuyla oldu dedik.



İki yıl öncesinden başlayarak tam bir organizasyon içerisinde sandık başında hile yapmaya dönük bir takım iş ve işlemlerin olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Mülki idari amirleri 134 bin 334 kişiyi vermiş, ilçeler yüzde 29'unu görevlendirmiş, kalanları görevlendirmemiş. Kalanları ise kamu görevlilerinin dışına çıkarak yapmış. İlçe seçim kurulu başkanı bankalara yazı yazıyor. İlçe seçim kurulu başkanları yasa yapma yetkisine sahip midir? Yasaya rağmen açık, net, aleni yasa maddesine rağmen bir hüküm ihdas etme hakkına sahip midir? Adeta o yapılmıştır. Biz buna seçim yolsuzluğu demeyeceğiz de ne diyeceğiz?



İhraç edilenler çokça var bu listede. İş Bankası'ndan bolca alınmış. Yapı Kredi'den, Deniz Bank'tan bolca alınmış. İş Bankası açıklama yapmış, 'Biz vermedik, bizden aldılar' diye. Ses sizden niye çıkıyor?



Bütün bunlara rağmen bu iş böyle şaibeli kalsın, şüpheli kalsın, madem CHP lehine olmuş böyle kalsın diye düşünüyorsa daha fazla diyebileceğimiz bir şey yok. Biz olanları ortaya koyduk. Olağanüstü itiraz dilekçemizde bunlara yer verdik. YSK, kamu vicdanını rahatlatan, kanuna uygun bir kararın ortaya çıkmasına vesile olacaktır."



ulusal.com.tr

