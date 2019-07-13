Son dakika haberleri... AK Partili Bekir Bozdağ'dan sert S-400 açıklaması

AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, yaptığı açıklamada "Türkiye’nin S-400 alımı,hava savunmamız için zaruridir. Türkiye,tam egemen/tam bağımsız bir ülkedir. Türkiye, S-400 alırken de kullanırken de kimseden izin almaz. Hiç bir ülke veya güç,binlerce yıllık devlet geleneği olan Türkiye’yi başka ülkelerle karıştırmamalı/kıyaslamamalıdır" ifadelerini kullandı

AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, S-400 sistemleriyle ilgili açıklama yaptı.



Bozdağ, şunları belirtti:



"Türkiye’nin S-400 alımı, hava savunmamız için zaruridir.



Türkiye, tam egemen/tam bağımsız bir ülkedir



Türkiye, S-400 alırken de kullanırken de kimseden izin almaz



Hiç bir ülke veya güç, binlerce yıllık devlet geleneği olan Türkiye’yi başka ülkelerle karıştırmamalı/kıyaslamamalıdır."



ulusal.com.tr



