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Son dakika haberleri... AK Partili Bekir Bozdağ'dan sert S-400 açıklaması

AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, yaptığı açıklamada "Türkiye’nin S-400 alımı,hava savunmamız için zaruridir. Türkiye,tam egemen/tam bağımsız bir ülkedir. Türkiye, S-400 alırken de kullanırken de kimseden izin almaz. Hiç bir ülke veya güç,binlerce yıllık devlet geleneği olan Türkiye’yi başka ülkelerle karıştırmamalı/kıyaslamamalıdır" ifadelerini kullandı

Son dakika haberleri... AK Partili Bekir Bozdağ'dan sert S-400 açıklaması

AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, S-400 sistemleriyle ilgili açıklama yaptı.

Bozdağ, şunları belirtti:

"Türkiye’nin S-400 alımı, hava savunmamız için zaruridir.

Türkiye, tam egemen/tam bağımsız bir ülkedir

Türkiye, S-400 alırken de kullanırken de kimseden izin almaz

Hiç bir ülke veya güç, binlerce yıllık devlet geleneği olan Türkiye’yi başka ülkelerle karıştırmamalı/kıyaslamamalıdır."

ulusal.com.tr

Etiketler; #ak parti #bekir bozdağ #s-400
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