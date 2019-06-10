Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Binali Yıldırım, "İsmail Küçükkaya, başarılı program yapan bir arkadaşımız, umarım bu yayında da aynı başarısını sürdürecektir" dedi

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Binali Yıldırım, açıklama yaptı.



Binali Yıldırım, şunları söyledi:



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Bizim gençlerimizin moralini bozmak için modası geçmiş yollar izliyorlar. Bu hareket bizim çocuklarımızı daha da hırslandıracaktır. Milli takımımıza Şenol Hocaya başarılar diliyorum. Vaktim olursa gitmek istiyorum.



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İstanbul'un projelerini konuşacağız. İsmail Küçükkaya başarılı program yapan bir arkadaşımız, umarım bu yayında da aynı başarısını sürdürecektir."



ulusal.com.tr