banner1005
ABD'den askeri gücü arttırma sinyali
ABD'den askeri gücü arttırma sinyali
FETÖ için yoğun ABD mesaisi
FETÖ için yoğun ABD mesaisi
Çavuşoğlu, Barzani ile görüştü
Çavuşoğlu, Barzani ile görüştü
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Son dakika haberleri... AK Partili Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Binali Yıldırım, "İsmail Küçükkaya, başarılı program yapan bir arkadaşımız, umarım bu yayında da aynı başarısını sürdürecektir" dedi

Son dakika haberleri... AK Partili Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Binali Yıldırım, açıklama yaptı.

Binali Yıldırım, şunları söyledi:

"İZLANDA

Bizim gençlerimizin moralini bozmak için modası geçmiş yollar izliyorlar. Bu hareket bizim çocuklarımızı daha da hırslandıracaktır. Milli takımımıza Şenol Hocaya başarılar diliyorum. Vaktim olursa gitmek istiyorum.

EKREM İMAMOĞLU İLE CANLI YAYIN

İstanbul'un projelerini konuşacağız. İsmail Küçükkaya başarılı program yapan bir arkadaşımız, umarım bu yayında da aynı başarısını sürdürecektir."

ulusal.com.tr

Etiketler; #ak parti #ismail küçükkaya
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.