Son dakika haberleri... AK Partili Binali Yıldırım'dan kabine revizyonu açıklaması

Kabine değişikliği ve Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanması iddiasıyla ilgili olarak sorulan soruya, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım "Sayın Cumhurbaşkanımız bugünlerde Ankara dışında. Hepimizin dinlenmeye ihtiyacı var ancak Cumhurbaşkanımız tatilde bile dinlenmez, orada bile çalışır. Çalışmalarını bulunduğu yerde devam ettirir. Cumhurbaşkanımızın gerek kabine konusunda, gerekse diğer konularda hangi adımları atacağını kendisi karar verecektir. Ülkemizin geleceği için milletimizin refahı için sorunların çözümü için biz bugüne kadar gayret ettik, bundan sonra da gayret edeceğiz. Pozisyonun ne olacağının önemi yok" cevabını verdi

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, kabine revizyonuna dair bir soruyu cevaplandırdı.



Kabine değişikliği ve Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanması iddiasıyla ilgili olarak sorulan soruya, Yıldırım, şöyle cevap verdi:



"Sayın Cumhurbaşkanımız bugünlerde Ankara dışında.



Hepimizin dinlenmeye ihtiyacı var ancak Cumhurbaşkanımız tatilde bile dinlenmez, orada bile çalışır.



Çalışmalarını bulunduğu yerde devam ettirir.



Cumhurbaşkanımızın gerek kabine konusunda, gerekse diğer konularda hangi adımları atacağını kendisi karar verecektir.



Ülkemizin geleceği için milletimizin refahı için sorunların çözümü için biz bugüne kadar gayret ettik, bundan sonra da gayret edeceğiz.



Konferansta konuşan Yıldırım, Türkiye-Amerikan ilişkilerinin gelişmesi için olumlu gündem üzerine odaklanılması gerektiğini belirterek, "Pozitif ajanda çok önemli. Tamam sorunlarımız var, bugünlerde ilişkilerimizde inişli çıkışlı bir süreç yaşıyoruz ancak bize düşen farklı gündemlerle olumlu konuları ele almak. Ve bunlar üzerinde daha fazla gayret göstermek. Bugün yapılan toplantının amacı da bu. İki ülke arasında iş ilişkileri karşılıklı ortaklıklar, nasıl geliştirilebilir, nasıl büyütülebilir bunun üzerine bir çalıştay yapılıyor. Türkiye Yatırım Ajansının da dahil olduğu bir çalışma." ifadelerini kullandı.



Ticarete, karşılıklı yatırıma daha çok zaman ve imkan ayrılması durumunda, olumsuz gündemin her iki ülkede de daha az ilgilenilen konular haline geleceğini anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:



"Türkiye'de, Amerika'da S-400'lerin, F-35'lerin, NATO üyeliğinin veya Türkiye'nin savunma ihtiyaçlarının olup olmaması konuları yerine Türkiye ile Amerika arasında ticaret hacmi nasıl 19 milyardan 100 milyar dolarlara çıkıyor? Hangi Amerikan şirketlerinin hangi Türk şirketleriyle ortaklık yaptığı ve bu ortaklığın sadece Türkiye'de ya da Amerika'da değil, aynı zamanda bölgemizde üçüncü ülkelere de sağladığı faydaları konuşursak bunlar üzerine gündem oluşturabilirsek o zaman ilişkilerimizin daha da geliştirilmesine katkı sunmuş oluruz. Aynı zamanda da bölgesel huzura katkı sağlamış oluruz."



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