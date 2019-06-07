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Son dakika haberleri... AK Partili Binali Yıldırım ile CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun canlı yayın programı hangi kanalda ne zaman saat kaçta olacak

Cumhur İttifakı İstanbul adayı AK Partili Binali Yıldırım ile Millet İttifakı İstanbul adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u tartışacağı canlı yayın programının nerede olacağı belli oldu. Edinilen bilgilere göre, canlı yayın programı TRT'de yapılacak. Programı bir sunucunun moderatörlüğünde, iki adaya karşılıklı sorular sorulacak olacağı ifade edildi. Bir grup gazeteciyle olmayacağı aktarıldı

Son dakika haberleri... AK Partili Binali Yıldırım ile CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun canlı yayın programı hangi kanalda ne zaman saat kaçta olacak

Cumhur İttifakı İstanbul adayı AK Partili Binali Yıldırım ile Millet İttifakı İstanbul adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u tartışacağı canlı yayın programının nerede olacağı belli oldu. Edinilen bilgilere göre, canlı yayın programı TRT'de yapılacak.

Programı bir sunucunun moderatörlüğünde, iki adaya karşılıklı sorular sorulacak olacağı ifade edildi.

Bir grup gazeteciyle olmayacağı aktarıldı.

Programda İstanbul'un konuşulacağı kaydedildi.

Canlı yayınla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da görüşünün alındığı belirtildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #binali yıldırım #ekrem imamoğlu #istanbul #ak parti #chp
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