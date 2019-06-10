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Son dakika haberleri... AK Partili Binali Yıldırım ile CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun canlı yayın programı hangi kanalda ne zaman saat kaçta olacak! Moderatör, FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya

Cumhur İttifakı İstanbul adayı AK Partili Binali Yıldırım ile Millet İttifakı İstanbul adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u tartışacağı canlı yayın programının nerede olacağı belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, program İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde olacak. Ortak canlı yayın 16 Haziran Pazar günü saat 21.00'de yapılacak. Yayının moderatörünün ise gazeteci İsmail Küçükkaya olacağı belirtildi. Canlı yayını isteyen bütün kanallar yayınlayabilecek

Son dakika haberleri... AK Partili Binali Yıldırım ile CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun canlı yayın programı hangi kanalda ne zaman saat kaçta olacak! Moderatör, FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya

Cumhur İttifakı İstanbul adayı AK Partili Binali Yıldırım ile Millet İttifakı İstanbul adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u tartışacağı canlı yayın programının nerede olacağı belli oldu. 

Yapılan açıklamaya göre, program İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde olacak.

YAYIN DETAYLARI BELLİ OLDU

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya geleceği ortak canlı yayın 16 Haziran Pazar günü saat 21.00'de yapılacak.

Yayının moderatörünün ise gazeteci İsmail Küçükkaya olacağı belirtildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, Yıldırım ile İmamoğlu'nun katılacağı programın 'eşit süre, eşit soru' ilkesine göre yapılacağını açıkladı.

Canlı yayını isteyen bütün kanallar yayınlayabilecek.

ulusal.com.tr

Etiketler; #binali yıldırım #ekrem imamoğlu #istanbul #ak parti #chp
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