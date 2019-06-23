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Son dakika haberleri... AK Partili Bülent Turan'dan 23 Haziran İstanbul seçimleri açıklaması! "Toparlanın gitmiyoruz"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Seçim geride kaldı, ileriye bakıyoruz. Seçimsiz geçecek 4 yılın motivasyonuyla 2023 hedeflerimize odaklanacağız. Hatırası büyük olan bu şehirde küçük hesaplarla liderini, tabanını ve gönlü İst'da olan milyonları üzenler için de muhasebe ve muhakeme dönemi! 'Toparlanın gitmiyoruz'" açıklaması yaptı

Son dakika haberleri... AK Partili Bülent Turan'dan 23 Haziran İstanbul seçimleri açıklaması! "Toparlanın gitmiyoruz"

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, 23 Haziran İstanbul seçimleriyle ilgili açıklama yaptı.

AK Partili Turan, şunları söyledi:

"AK Parti 17 yıldır milyonların teveccühüyle büyük yürüyüşünü sürdürüyor. Seçim kazanmak da kaybetmek de işin doğasında var. Milletimizin takdiri her şeyin üzerindedir. Bu süreçten gerekli dersi çıkarıp, daha güçlü şekilde yoluna devam edecek kudrete ve kültüre sahip bir partidir.

Seçim geride kaldı, ileriye bakıyoruz. Seçimsiz geçecek 4 yılın motivasyonuyla 2023 hedeflerimize odaklanacağız.

Hatırası büyük olan bu şehirde küçük hesaplarla liderini, tabanını ve gönlü İst'da olan milyonları üzenler için de muhasebe ve muhakeme dönemi!

'Toparlanın gitmiyoruz'"

ulusal.com.tr

Etiketler; #ak parti #bülent turan
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