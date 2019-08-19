İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun skandal HDP açıklamasını alıntılayan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "'Kayyum' değil 'Kayyım'!" diye yazdı. Turan, "3 belediyeye teröre destek gibi en ağır gerekçelerle kayyım atanıyor. İlk tepki HDP’den değil de bayrağındaki oklarda devletçilik, milliyetçilik ve halkçılık olan Atatürk'ün partisi CHP'den geliyor. Günümüzdeki CHP ile Atatürk’ün CHP’si arasında sadece isim benzerliği var" ifadelerini kullandı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun skandal HDP açıklamasıyla ilgili paylaşımda bulundu.



Ekrem İmamoğlu, şunları yazmıştı:



"31 Mart Yerel Seçimlerinde milletin oylarıyla seçilmiş Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevlerinden alınarak yerlerine kayyum atanması demokrasiyle ve demokratik teamüllerle izah edilemez. Milletin iradesini yok saymak kabul edilemez."



AK PARTİLİ TURAN: 'KAYYUM' DEĞİL 'KAYYIM'



İmamoğlu'nun bu mesajını alıntılayan AK Partili Bülent Turan, tek cümlelik paylaşımda bulundu.



Turan, "'Kayyum' değil 'Kayyım'!" diye yazdı.



Turan, şunları ifade etti:



"3 belediyeye teröre destek gibi en ağır gerekçelerle kayyım atanıyor.



İlk tepki HDP’den değil de bayrağındaki oklarda devletçilik, milliyetçilik ve halkçılık olan Atatürk'ün partisi CHP'den geliyor.



Günümüzdeki CHP ile Atatürk’ün CHP’si arasında sadece isim benzerliği var!"



ulusal.com.tr



