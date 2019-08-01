Son dakika haberleri... AK Partili Bülent Turan'dan flaş açıklama! "Zıkkımın kökü deyip geri gönderdi" İşte o tutanak

AK Partili Bülent Turan, "İst @avcilarbel Çkale’de CHP’li Geyikli Bld’sini "kardeş belediye" ilan ediyor ve 2 motosiklet 2 hizmet aracı gönderiyor. 31 Mart seçimlerinde Geyikli’yi AK Parti alınca da araçları geri istiyor. Ak Partili yeni Bşk’mız da 'zıkkımın kökü' deyip geri gönderiyor. Sürekli ayrımcılıktan, ötekileştirmeden bahsedenlerin bu adımı aslında bir zihniyetin tezahürü de olsa biliyoruz ki bu toprakların ne siyasi kültüründe ne siyasi ahlakında bu saçmalığın yeri yok, olmamalı. Avcılar Bld’ni bu yanlıştan dönmeye ve araçları iadeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.



Bülent Turan, şunları ifade etti:



"Bir CHP klasiği;



İst @avcilarbel Çkale’de CHP’li Geyikli Bld’sini "kardeş belediye" ilan ediyor ve 2 motosiklet 2 hizmet aracı gönderiyor.



31 Mart seçimlerinde Geyikli’yi AK Parti alınca da araçları geri istiyor.



Ak Partili yeni Bşk’mız da 'zıkkımın kökü' deyip geri gönderiyor.



Sürekli ayrımcılıktan, ötekileştirmeden bahsedenlerin bu adımı aslında bir zihniyetin tezahürü de olsa biliyoruz ki bu toprakların ne siyasi kültüründe ne siyasi ahlakında bu saçmalığın yeri yok, olmamalı. Avcılar Bld’ni bu yanlıştan dönmeye ve araçları iadeye davet ediyorum"



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