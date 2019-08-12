AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bugün Türkiye'de tek banka yöneticisi olan parti, CHP. Buradan söylüyorum, madem siyasi ahlak meselesini böyle istismar ediyorsunuz, bizim bununla itham ediyorsunuz, 'çevreci değil' diyorsunuz. Bende diyorum ki 'siyasi ahlaksa meseleniz, şu İş Bankası hisselerini sahibi olan millete teslim edin kardeşim. Bunu gelin güzellikle yapın'" şeklinde konuştu

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi, İş Bankası'ndaki hisseleri devretmelerini gerektiğini söyledi.



Siyasi ahlakı olan bir siyasetçinin bir parti yöneticisi olarak asla banka yönetmemesi gerektiğini vurgulayan Turan, şunları kaydetti:



"Bugün Türkiye'de tek banka yöneticisi olan parti, CHP. Buradan söylüyorum, madem siyasi ahlak meselesini böyle istismar ediyorsunuz, bizim bununla itham ediyorsunuz, 'çevreci değil' diyorsunuz. Bende diyorum ki 'siyasi ahlaksa meseleniz, şu İş Bankası hisselerini sahibi olan millete teslim edin kardeşim. Bunu gelin güzellikle yapın'. Bir adam hem parti yönetecek hem banka yönetecek. Bir adam hem parti tarafından atanacak hem bankanın yöneticisi olacak. Bu siyasi ahlakın dışındaki bir yaklaşım. Gelin siyasi ahlak örneğini görelim. Adımınızı atın, deyin ki, 'Atatürk’ün mirası, bu hisselerin milletin kendisinde olmasını gerektirir. Bir partide değil. O zaman tek parti vardı. Devletin partisiydi. O zaman orada olması anlamlıydı belki ama şimdi çok parti var. CHP'de olması yanlış.' Adımınızı attınız, attınız. Bir vatandaş olarak. Bu ahlaksızlık kalksın diye Meclis açılsın çok büyük mesai harcayacağım. Bu hisselerle bir adım atın aksi takdirde Meclis gereğini yapacak. Milletin emanetini, millete teslim edecek, inşallah."