AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, çocuğunun önünde öldürülen Emine Bulut hakkında yaptığı açıklamada, "Evladının önünde annesini katleden cani hak ettiği en ağır cezayı alacaktır" dedi

Türkiye, kız çocuğunun gözlerinin önünde boğazından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'u konuşuyor.



Olaya binlerce kez tepki gösterilirken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta'dan bir açıklama geldi.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Partili Usta, Bulut'u öldüren kişinin hak ettiği en ağır cezayı alacağını belirtti.



Emine Bulut'un "Ölmek istemiyorum!" ve kızının da "Anne ölme!" dediğini belirten Leyla Şahin Usta, "İçimizi yakan acısını unutmayacağız" ifadelerini kullandı.



Usta, "'Kim bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur' Mâide Suresi 32." paylaşımı yaptı.



ulusal.com.tr



