AK Parti Grup Başkanvekili, İstanbul Milletvekili ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Mehmet Muş, Diyarbakır'da oğlunun kaçırıldığını belirterek HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan Fevziye Çetinkaya hakkında açıklama yaptı. Muş, Çetinkaya'nın "Diyarbakır'da genç bırakmadınız. Ya cezaevinde, ya toprağın altında. Sizin çocuğunuz özel okullarda" sözlerini paylaştı. AK Partili Muş, "Hakikat budur. HDP eşittir PKK'dır" dedi

AK Parti Grup Başkanvekili, İstanbul Milletvekili ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Mehmet Muş, Diyarbakır'da oğlunun kaçırıldığını belirterek HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan Fevziye Çetinkaya hakkında açıklama yaptı.



AK Partili Muş, şunları belirtti:



"Akrabası dağa kaçırılan bir kadın HDP önünde feryat ediyor:



"Diyarbakır'da genç bırakmadınız. Ya cezaevinde, ya toprağın altında. Sizin çocuğunuz özel okullarda"



Hakikat budur.



HDP eşittir PKK'dır.



Bu kadının sesini duymayıp HDP'ye sahip çıkanlar terörün değirmenine su taşıyor."



ulusal.com.tr



