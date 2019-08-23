AK Partili Mehmet Muş, Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar hakkında "'Devlet katliam yapıyor' diye bildiri hazırlayan sözde insan hakları savunucusu akademisyenler nerede? HDP’ye terör operasyonu yapılınca demokrasi nutukları atanlar nerede? Bu annenin devletinden başka kimsesi yok" dedi

AK Parti Grup Başkanvekili ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Mehmet Muş, Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar hakkında açıklama yaptı.



AK Partili Muş, şunları belirtti:



"Oğlu HDP il binasından dağa kaçırılan bir anne feryat ediyor.



'Devlet katliam yapıyor' diye bildiri hazırlayan sözde insan hakları savunucusu akademisyenler nerede?



HDP’ye terör operasyonu yapılınca demokrasi nutukları atanlar nerede?



Bu annenin devletinden başka kimsesi yok!



'Vebal' ağır bir kelime…



Siyasi çıkarlar uğruna HDP ile işbirliği yapanlar bu vebali taşıyor.



HDP’li belediyelere operasyon yapılınca anında açıklama yapıp HDP’ye sahip çıkan CHP sözcüleri bu anneyi duymuyor musunuz?"



ulusal.com.tr



