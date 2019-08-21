AK Parti Grup Başkanvekili ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Dr. Mehmet Muş, "Her konuda anında ahkam kesen Sayın Meral Akşener’in neden üç gündür sus-pus olduğu ortaya çıkmıştır. İYİ Parti sözcüsünün HDP’li eski belediye başkanlarına sahip çıkan açıklaması tam bir fiyaskodur. Terör örgütü PKK’ya yardım ve yataklık yaptığı apaçık ortada olan HDP’li belediye başkanlarına tek söz söylemeden hükümeti suçlamak tam bir fecaattir. Öyle anlaşılıyor ki; İYİ Parti safını PKK’ya destek veren HDP’den yana belirlemiştir." ifadelerini kullandı

AK Parti Grup Başkanvekili ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Dr. Mehmet Muş, İyi Parti ve parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında sert açıklamalarda bulundu.



AK Partili Muş, şunları belirtti:



"1) Her konuda anında ahkam kesen Sayın Meral Akşener’in neden üç gündür sus-pus olduğu ortaya çıkmıştır.



İYİ Parti sözcüsünün HDP’li eski belediye başkanlarına sahip çıkan açıklaması tam bir fiyaskodur.



2) Terör örgütü PKK’ya yardım ve yataklık yaptığı apaçık ortada olan HDP’li belediye başkanlarına tek söz söylemeden hükümeti suçlamak tam bir fecaattir.



Öyle anlaşılıyor ki; İYİ Parti safını PKK’ya destek veren HDP’den yana belirlemiştir.



3) Seçim öncesi HDP ile ortak adayları destekleyerek örtülü ittifak yapan İYİ Parti, açıkça ortağı HDP'ye destek çıkmıştır.



4) İYİ Parti; HDP’li belediye başkanlarıyla ilgili hükümetten izah beklediğini ifade etmiştir. Teröre destek verenler apaçık ortadayken neyin izahatı sorulmaktadır?



İYİ Parti; PKK’nın şehit ettiği bu kadar vatan evladını görmeyecek kadar kör mü olmuştur?



5) İYİ Parti tabiri caizse karnından konuşarak “Demokrasi” ve “millet iradesi” kavramlarını kılıf yaparak örtülü ortağı HDP’yi incitmeme adına bir açıklama yapmıştır. Demokrasi ve millet iradesiyle PKK destekçisi HDP izahatı yapmak İYİ Parti’nin aciz durumunu ortaya koymuştur.



6) İYİ Parti bugün itibariyle CHP ve HDP’nin vagonu haline gelmiştir. Çocuk katili PKK'ya destek verenlere, terör destekçilerine iki söz söyleyemeyecek kadar aciz durumda olanların bugüne kadar attığı tüm milliyetçi nutuklar laf-ı güzaftır.



7) Unutulmasın ki tarih; siyasi çıkarları için terör örgütü yandaşlarına sahip çıkanları utançla kaydetmektedir. AK Parti karşıtlığı adına terör yandaşı HDP ile aynı kulvara geçip devlet karşıtı tutum alanları bu millet hiçbir zaman unutmayacaktır."



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