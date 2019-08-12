AK Partili Metin Külünk, "Hadi ABD’nin, Sn. CB’mızın kararlılığı karşısında, PKK’yı koruma refleksiyle alelacele OYALAMA MERKEZİ kurma telaşını anladık, peki bu içerdeki neyin telaşı? Neyin hesabı? Neyin Planı? Ve Neyin pazarlığı? Herkes, her şeyin farkında ama her şeyin!!! Dikkatle izliyoruz" paylaşımı yaptı

AK Partili Metin Külünk, sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlar yaptı.



Külünk, şunları belirtti:



"Müşterek OYALAMA Merkezi Ş.Urfa’ya gelmiş hoş gelmiş; ama boşuna gelmiş. PKKya binlerce tır silah yardımı ile yatırım yapan ABD’nin Türkiye çıkarlarına yönelik bir adım atacağına mı bizi inandıracaklar? Irak’ın kuzeyinde 90lı yıllarda yaptıklarınız hafızamızda tazeliğini koruyor!



Hadi ABD’nin, Sn. CB’mızın kararlılığı karşısında, PKK’yı koruma refleksiyle alelacele OYALAMA MERKEZİ kurma telaşını anladık, peki bu içerdeki neyin telaşı? Neyin hesabı? Neyin Planı? Ve Neyin pazarlığı?



Herkes, her şeyin farkında ama her şeyin!!!



Dikkatle izliyoruz."



ulusal.com.tr



