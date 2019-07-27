Son dakika haberleri... AK Partili Metin Külünk'ten ABD'ye flaş mesajlar: Yok ya

AK Partili Metin Külünk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "PKK’yı koru. FETÖ’yü koru. İçerde iç savaş kışkırtıcılığı yap. Fırat’ın Doğusunda oyala Batısında oyala. S400 alma. Tank ve Savaş uçağı yapma. Petrol doğal gaz arama. Sonra stratejik müttefik, Yok ya. TERÖR ÖRGÜTLERİYLE ittifak yapanlar BAĞIMSIZ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ile müttefik olamaz" ifadelerini kullandı

AK Partili Metin Külünk, sosyal medya hesabından mesaj paylaşımında bulundu.



Külünk, şu ifadeleri kullandı:



"PKK’yı koru



FETÖ’yü koru



İçerde iç savaş kışkırtıcılığı yap



Fırat’ın Doğusunda oyala Batısında oyala



S400 alma



Tank ve Savaş uçağı yapma



Petrol doğal gaz arama



Sonra stratejik müttefik, Yok ya



TERÖR ÖRGÜTLERİYLE ittifak yapanlar BAĞIMSIZ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ile müttefik olamaz"



ulusal.com.tr



