Son dakika haberleri... AK Partili Metin Külünk'ten ABD'ye flaş mesajlar: Yok ya

AK Partili Metin Külünk, sosyal medya hesabından mesaj paylaşımında bulundu.
Külünk, şu ifadeleri kullandı:
"PKK’yı koru
FETÖ’yü koru
İçerde iç savaş kışkırtıcılığı yap
Fırat’ın Doğusunda oyala Batısında oyala
S400 alma
Tank ve Savaş uçağı yapma
Petrol doğal gaz arama
Sonra stratejik müttefik, Yok ya
TERÖR ÖRGÜTLERİYLE ittifak yapanlar BAĞIMSIZ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ile müttefik olamaz"
ulusal.com.tr
AK Partili Metin Külünk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "PKK’yı koru. FETÖ’yü koru. İçerde iç savaş kışkırtıcılığı yap. Fırat’ın Doğusunda oyala Batısında oyala. S400 alma. Tank ve Savaş uçağı yapma. Petrol doğal gaz arama. Sonra stratejik müttefik, Yok ya. TERÖR ÖRGÜTLERİYLE ittifak yapanlar BAĞIMSIZ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ile müttefik olamaz" ifadelerini kullandı
AK Partili Metin Külünk, sosyal medya hesabından mesaj paylaşımında bulundu.