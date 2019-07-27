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Son dakika haberleri... AK Partili Metin Külünk'ten ABD'ye flaş mesajlar: Yok ya

AK Partili Metin Külünk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "PKK’yı koru. FETÖ’yü koru. İçerde iç savaş kışkırtıcılığı yap. Fırat’ın Doğusunda oyala Batısında oyala. S400 alma. Tank ve Savaş uçağı yapma. Petrol doğal gaz arama. Sonra stratejik müttefik, Yok ya. TERÖR ÖRGÜTLERİYLE ittifak yapanlar BAĞIMSIZ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ile müttefik olamaz" ifadelerini kullandı

Son dakika haberleri... AK Partili Metin Külünk'ten ABD'ye flaş mesajlar: Yok ya

AK Partili Metin Külünk, sosyal medya hesabından mesaj paylaşımında bulundu.

Külünk, şu ifadeleri kullandı:

"PKK’yı koru

FETÖ’yü koru 

İçerde iç savaş kışkırtıcılığı yap

Fırat’ın Doğusunda oyala Batısında oyala

S400 alma

Tank ve Savaş uçağı yapma 

Petrol doğal gaz arama

Sonra stratejik müttefik, Yok ya

TERÖR ÖRGÜTLERİYLE ittifak yapanlar BAĞIMSIZ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ile müttefik olamaz"

ulusal.com.tr

Etiketler; #ak parti #metin külünk #abd
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD'ye açtı ağzını yumdu gözünü. Bahçeli, "Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonlar 2 kez ertelenmiştir. Artık oyalanmaya tahammülümüz yoktur. Bıçak kemiğe dayandı. ABD samimi değildir. ABD dürüst değildir. ABD terör örgütü ile Türkiye'yi aynı anda idare etmektedir. Bu pişkinliğin izahı yoktur." dedi
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