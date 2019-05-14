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Son dakika haberleri... AK Partili Mustafa Yeneroğlu, istifasını verdi

AK Partili Mustafa Yeneroğlu'nun partideki tüm görevlerinden istifa ettiğini içeren yazıyı Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'e verdiği belirtildi. Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, Yeneroğlu'nun kendisine "Keyfim yerinde değil, hiçbir siyasi hesap içinde değilim. Ben bugüne kadar eleştiri ve endişelerimi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hep paylaştım. Ancak toplum gün geçtikçe kutuplaşıyor. Benim gibi düşünmeyen, yaşamayan, bakmayan insanların da huzurlu olmasını istiyorum çünkü onların huzuru da benim huzurum. Ben kimse ile beraber hareket etmiyorum. Çocuklarımızın yüzüne bakabilmek istiyorum" dediğini aktardı

Son dakika haberleri... AK Partili Mustafa Yeneroğlu, istifasını verdi

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, Mustafa Yeneroğlu'nun partideki tüm görevlerinden istifa ettiğini içeren yazıyı Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'e verdiğini yazdı.

Hande Fırat, Mustafa Yeneroğlu'nun dilekçeyi verirken "Sayın Cumhurbaşkanı benimle görüşmek istemeyebilir. İstediği zaman bu dilekçeyi işleme koyabilir. İsterse milletvekilliğinden de istifa ederim" ifadelerini kullandığını belirtti.

Bu gelişmeyi öğrendikten sonra Yeneroğlu'nun aradığını vurgulayan Hande Fırat, Yeneroğlu'nun kendisine şunları söylediğini aktardı:

"Keyfim yerinde değil, hiçbir siyasi hesap içinde değilim. Ben bugüne kadar eleştiri ve endişelerimi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hep paylaştım. Ancak toplum gün geçtikçe kutuplaşıyor. Benim gibi düşünmeyen, yaşamayan, bakmayan insanların da huzurlu olmasını istiyorum çünkü onların huzuru da benim huzurum. Ben kimse ile beraber hareket etmiyorum. Çocuklarımızın yüzüne bakabilmek istiyorum"

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Mayıs tarihinde yapılan AK Parti MKYK toplantısında "Partimizin içinden arkadaşlarımızın, hele ki parti yönetiminden arkadaşlarımızın yaptığı paylaşımları anlayamıyorum. Madem böyle düşünüyorlarsa arzu eden isterse gidebilir." demişti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ak parti #Mustafa Yeneroğlu #istifa #erdoğan #hürriyet #hande fırat #hasan doğan #erkan kandemir
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