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Son dakika haberleri... AK Partili Mustafa Yeneroğlu'ndan istifa ve Hürriyet yazarı Hande Fırat açıklaması

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mustafa Yeneroğlu, partideki tüm görevlerinden istifa ettiği haberlerinin doğru olmadığını açıkladı. Yeneroğlu, "İstifa ettiğim haberi doğru değil. Hande hanım maalesef off the record bir görüşmeyi teyit bile ettirmeden, hatalı bir biçimde düşük cümlelerle vermiş. Ben kendilerine, 'kamuoyu üzerinden bir mesaja gerek olmadığını, Sn Cumhurbaşkanımızın şahsımla ilgili bir güvensizliği durumunda bana doğrudan iletebileceğini ve istifamı istemesi durumunda istifamı verebileceğimi, kendisine şimdiye kadar hiçbir zaman saygıda kusur etmediğim gibi bundan sonra da etmeyeceğimi belirttim" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Yeneroğlu, Hande Fırat'a yazısının ardından gönderdiği WhatsApp mesajını da paylaştı

Son dakika haberleri... AK Partili Mustafa Yeneroğlu'ndan istifa ve Hürriyet yazarı Hande Fırat açıklaması

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mustafa Yeneroğlu, partideki tüm görevlerinden istifa ettiği haberlerinin doğru olmadığını açıkladı.

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, Mustafa Yeneroğlu'nun istifa ettiğini öne sürmüştü.

Açıklama yapan Mustafa Yeneroğlu, şunları belirtti:

"İstifa ettiğim haberi doğru değil. Hande hanım maalesef off the record bir görüşmeyi teyit bile ettirmeden, hatalı bir biçimde düşük cümlelerle vermiş. Ben kendilerine, 'kamuoyu üzerinden bir mesaja gerek olmadığını, Sn Cumhurbaşkanımızın şahsımla ilgili bir güvensizliği durumunda bana doğrudan iletebileceğini ve istifamı istemesi durumunda istifamı verebileceğimi, kendisine şimdiye kadar hiçbir zaman saygıda kusur etmediğim gibi bundan sonra da etmeyeceğimi belirttim. Bunun ötesinde tüm spekülasyonlar gerçek dışı. Ben Ak Partiliyim.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Ak Partinin programı ve özgürlükçü ve müreffeh Türkiye vizyonu doğrultusunda siyaset yapmaya devam edeceğim. Bunu beni siyasete davet eden başta Sn Cumhurbaşkanımıza ve beni destekleyen seçmenimize borçluyum.

Mücadelesini verdiğim özgürlükçü demokrasi konusunda Ak Parti'yi suçlayanların birçoğunun her değerlendirme ve her öz eleştiriyi 'hesabı ne acaba' şeklinde algılaması benim sorunum değil. Bu bir sosyalizasyon meselesi. Ben düşük profilli hesap yapmam. Görüşlerimi hiç gizlemedim.

Bundan sonra da gizlemeyi düşünmüyorum. Bu görüşlerimle hemhal Ak Parti programı ve vizyonu sebebiyle Ak Parti hareketi Türkiye'de demokrasi mücadelesinin öncüsü olmuş, sessiz devrimler gerçekleştirmiştir. Bu doğrultuda daha yapılacak çok işler vardır. Hatırlatmalarım buna..."

Ayrıca, Yeneroğlu, Hande Fırat'a yazısının ardından gönderdiği WhatsApp mesajını da paylaştı.

ulusal.com.tr



Etiketler; #ak parti #Mustafa Yeneroğlu #hande fırat #erdoğan
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AK Partili Mustafa Yeneroğlu'nun partideki tüm görevlerinden istifa ettiğini içeren yazıyı Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'e verdiği iddia edildi. Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, Yeneroğlu'nun kendisine "Keyfim yerinde değil, hiçbir siyasi hesap içinde değilim. Ben bugüne kadar eleştiri ve endişelerimi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hep paylaştım. Ancak toplum gün geçtikçe kutuplaşıyor. Benim gibi düşünmeyen, yaşamayan, bakmayan insanların da huzurlu olmasını istiyorum çünkü onların huzuru da benim huzurum. Ben kimse ile beraber hareket etmiyorum. Çocuklarımızın yüzüne bakabilmek istiyorum" dediğini aktardı
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