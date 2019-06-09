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Son dakika haberleri... AK Partili Nihat Zeybekci'den Koç Holding açıklaması

61, 62, 63 ve 65'inci Hükümetler Ekonomi Bakanı, AK Partili Nihat Zeybekci, "4 yıllık Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığım döneminde, 'Devletimiz adına davet edildiğimiz' ziyaret ve programlarda, zaman zaman ev sahibi kurum veya kuruluşlar tarafından sağlanan farklı ulaşım araçları ve bunlarla birlikte uçak da kullanılmıştır. 2017'de de kullanılan Koç Holding'e ait uçak, yine resmi bir program için Türkiye ihracatçılar Meclisi tarafından TAV üzerinden kiralanmış olan bir uçaktır. Ekonomi Bakanlığım döneminde, temsil etmekten gurur duyduğum devletimin resmi uçakları haricinde, Bakanlık tarafından, ne şahsım ne de basın ekibim adına özel uçak kiralanarak kullanılmamıştır." açıklaması yaptı

Son dakika haberleri... AK Partili Nihat Zeybekci'den Koç Holding açıklaması

61, 62, 63 ve 65'inci Hükümetler Ekonomi Bakanı, AK Partili Nihat Zeybekci, açıklama yaptı.

Zeybekci'nin açıklaması şöyle:

"Milletin vicdanında oluşan basit soru işaretlerini, siyaset kurumu çerçevesinde şeffafça cevaplamak yerine, kişileri karalama yolu ile kendi ayıplarına başkalarını ortak etmeye çalışanların, dün itibariyle art niyetli, mesnetsiz ve son derece boş bir algı operasyonu yürütmeye çalıştıklarının apaçık farkındayız. 

4 yıllık Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığım döneminde, 'Devletimiz adına davet edildiğimiz' ziyaret ve programlarda, zaman zaman ev sahibi kurum veya kuruluşlar tarafından sağlanan farklı ulaşım araçları ve bunlarla birlikte uçak da kullanılmıştır. 

2017'de de kullanılan Koç Holding'e ait uçak, yine resmi bir program için Türkiye ihracatçılar Meclisi tarafından TAV üzerinden kiralanmış olan bir uçaktır. 

Ekonomi Bakanlığım döneminde, temsil etmekten gurur duyduğum devletimin resmi uçakları haricinde, Bakanlık tarafından, ne şahsım ne de basın ekibim adına özel uçak kiralanarak kullanılmamıştır. 

Konu ile ilgilenenler detaylara ve faturalara TİM ve TAV üzerinden ulaşabilirler."

ulusal.com.tr

Etiketler; #koç holding #Nihat Zeybekçi #ak parti
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