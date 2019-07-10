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Son dakika haberleri... AK Partili Ömer Çelik'ten Ali Babacan ve dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi milletimizin onayıyla hayata geçmiş bir sistem, geniş bir değerlendirme yapılıyor, CHP bunu bir meşruiyet tartışmasına sokmaya çalışıyor, demokrasi dışı bir tutum. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemin en büyük özelliği vatandaşın devletten hızlı hizmet alabilmesi, aksayan yerlerde not alınıyor, yıllık değerlendirme olacak." dedi. Parti kuracağı iddia edilen Ali Babacan hakkında konuşan Çelik, "Bu oluşumlarla ilgili gündem söz konusu değil" dedi. Çelik, konuyla ilgili muhalefetin de görüşünün alınabileceğini ifade ederek, "Cumhurbaşkanımız muhalefet liderleriyle de görüşebilir" diye konuştu

Son dakika haberleri... AK Partili Ömer Çelik'ten Ali Babacan ve dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Çelik, şunları söyledi:

"SEÇİM SONUÇLARI

Seçim sonuçlarını geniş kapsamlı değerlendiriyoruz.

Eksiklikler parti yönetimimiz tarafından not alınıyor.

HÜKÜMET SİSTEMİ

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi milletimizin onayıyla hayata geçmiş bir sistem, geniş bir değerlendirme yapılıyor, CHP bunu bir meşruiyet tartışmasına sokmaya çalışıyor, demokrasi dışı bir tutum.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemin en büyük özelliği vatandaşın devletten hızlı hizmet alabilmesi, aksayan yerlerde not alınıyor, yıllık değerlendirme olacak.

Cumhurbaşkanımız muhalefet liderleriyle de görüşebilir.

BAHÇELİ İLE GÖRÜŞME VE HÜKÜMET SİSTEMİ

Değerlendirmelerden bir sonuç çıkacak, burada ama sistemin meşruiyeti ile ilgili bir tartışma peşinde koşmak değil, pozitif öneriler konuşulur.

Muhalefetin sistem değerlendirmesine herkes memnuniyetle yaklaşır.

ALİ BABACAN

Bu oluşumlarla ilgili gündem söz konusu değil.

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DOĞU AKDENİZ

Biz BM'ye bildirdiğimiz kıta sahanlığında Türkiye Cumhuriyeti'nin egemen bir devlet olarak çıkarlarını koruyacak iradeye sahibiz."

ulusal.com.tr

Etiketler; #ak parti #Ömer Çelik #ali babacan #Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
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