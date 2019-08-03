Son dakika haberleri... AK Partili Şamil Tayyar'dan Cüneyt Cebenoyan mesajı

AK Partili Şamil Tayyar, trafik kazasında hayatını kaybeden gazeteci Cüneyt Cebenoyan ve yaralanan eşi için paylaştığı mesajda "Kardeşini PKK’nın 1995’deki The Marmara saldırında kaybetti. 2 yaşındaki oğlunu, anne ve babasını 1999 depreminde kaybetti. Acılarla yoğrulmuş bir ömür bugün son buldu. Allah rahmet etsin, sevdikleriyle cennetinde buluştursun, eşine de şifalar dilerim." ifadelerini kullandı

AK Partili Şamil Tayyar, trafik kazasında hayatını kaybeden gazeteci Cüneyt Cebenoyan ve yaralanan eşi için bir mesaj paylaştı.



Tayyar, şunları belirtti:



"Kardeşini PKK’nın 1995’deki The Marmara saldırında kaybetti.



2 yaşındaki oğlunu, anne ve babasını 1999 depreminde kaybetti.



Acılarla yoğrulmuş bir ömür bugün son buldu.



Allah rahmet etsin, sevdikleriyle cennetinde buluştursun, eşine de şifalar dilerim."



ulusal.com.tr



