Son dakika haberleri... AK Partili vekillerle buluşan Erdoğan kabine toplantısına başkanlık edecek! İşte iki toplantında gündeme gelen konular

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Öncesinde Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya geldi. İşte hem kabine toplantısı hem de kahvaltı buluşmasının gündeminde olanlar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce parça parça, gruplar halinde milletvekilleri ile bir araya geliyordu. Bu buluşamanın o toplantıların ikincisi olarak değerlendirilebileceği ifade edildi.



22 ilden 60 milletvekilli, Erdoğan ile bir araya geldi. Öncelikli olarak bu talebin ağırlıklı olarak milletvekillerinden geldiği belirtildi. Erdoğan, geçen hafta TBMM Grup Toplantısı olmadığı için vekiller ile bir araya gelememişti. Bu toplantıda özellikle o 60 milletvekilinin kendi illeriyle alakalı sorunları, sıkıntıları Erdoğan'a iletmesi için bir ortam hazırlandığı söylendi. Erdoğan da onların taleplerini dinleyecek ve önümüzdeki sürece ilişkin atılması muhtemel adımları değerlendirecek. Aynı zamanda Erdoğan'ın vekillerle Meclis çalışmalarıyla ilgili de değerlendirme yapacağı öğrenildi.



Erdoğan'ın vekillerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını da yanıtladığı aktarıldı.



İstanbul başta olmak üzere yerel seçimlere dair bazı değerlendirmelerin toplantıda gündeme geldiği bildirildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vekilleriyle kahvaltısından sonra kabine toplantısı Beştepe'de yapılacak. Orada da ağırlıklı gündemin Erdoğan'ın yurt dışı ziyaretlerinin oluşturacağının altı çizildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışından döndükten sonra ekonomi konusunda bazı açıklamalar yapacağını ifade etmişti. Buna ilişkin yapılan çalışmaların ele alınacağı ifade edildi.



ulusal.com.tr