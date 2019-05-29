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Son dakika haberleri... Akar'dan Pençe Harekatı açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar: "Pençe Harekatı'nın tamamlanmasıyla amacımız, ülkemize bu bölgeden mevcut terör tehdidinin tamamen ortadan kaldırılmasıdır"

Son dakika haberleri... Akar'dan Pençe Harekatı açıklaması
Milli Savunma Bakanı Akar: "Mehmetçik tarafından teröristlerin bu bölgede girilmedik mağarası, ini kalmayacak. Bunlar tamamen tahrip edilecek."

Akar: "Kandil, Asos ve diğer yerlerde de tespit edilen terör hedefleri ilk defa tamamen yerli ve milli kara ateş destek vasıtalarımızla vurulmaktadır"

Akar: "İdlib'de bir an önce istikrarın sağlanması ve ateşkesin hakim olması için Rusya ile temaslarımızı sürdürüyoruz."


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