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Son dakika haberleri... Akar, Şoygu ile görüştü

Milli Savunma Bakanlığından "Bakan Akar, RF Savunma Bakanı Şoygu ile telefonla görüştü. Görüşmede, İdlib’deki son gelişmeler ve bölgede gerginliğin azaltılması için alınacak tedbirler başta olmak üzere bölgesel güvenlik konuları Soçi’de imzalanan mutabakat kapsamında değerlendirildi." açıklaması yapıldı

Son dakika haberleri... Akar, Şoygu ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından konuyla ilgili açıklama geldi.

Bakanlık açıklamasında şunlar denildi:

"Bakan Akar, RF Savunma Bakanı Şoygu ile telefonla görüştü. 

Görüşmede, İdlib’deki son gelişmeler ve bölgede gerginliğin azaltılması için alınacak tedbirler başta olmak üzere bölgesel güvenlik konuları Soçi’de imzalanan mutabakat kapsamında değerlendirildi."

ulusal.com.tr

Etiketler; #hulusi akar #Sergey Şoygu #rusya #idlib
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