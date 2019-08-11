Kandilli Rasathanesi'nin son dakika verilerine göre, Akdeniz'de Girit adası açıklarında art arda deprem oldu. Verilere göre, ilk deprem saat 09.59'da 3.5 büyüklüğünde meydana geldi. İkinci deprem ise saat 10.02'de 4.8 büyüklüğünde oldu. AFAD verilerine göre, Akdeniz'de saat 15.35'te yerin 6 kilometre derinliğinde 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

Akdeniz'de peş peşe deprem meydana geldi.



Kandilli Rasathanesi verilerine göre, ilk deprem saat 09.59'da yerin 14 kilometre derinliğinde 3.5 büyüklüğünde meydana geldi.



İkinci deprem ise saat 10.02'de yerin 11.4 kilometre derinliğinde 4.8 büyüklüğünde oldu.



BİR DEPREM DAHA



AFAD verilerine göre, Akdeniz'de saat 15.35'te yerin 6 kilometre derinliğinde 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.



SON DEPREMLER



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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