Kaçan kurbanlıklar sahiplerine zor anlar yaşattı
Kaçan kurbanlıklar sahiplerine zor anlar yaşattı
Nijerya'da kaçırılan 10 Türk denizci Türkiye'ye döndü
Nijerya'da kaçırılan 10 Türk denizci Türkiye'ye döndü
Siyasi parti liderlerinden bayram mesajları
Siyasi parti liderlerinden bayram mesajları
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Son dakika haberleri: Akdeniz'de bir deprem daha meydana geldi (11 Ağustos 2019 Pazar AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler)

Kandilli Rasathanesi'nin son dakika verilerine göre, Akdeniz'de Girit adası açıklarında art arda deprem oldu. Verilere göre, ilk deprem saat 09.59'da 3.5 büyüklüğünde meydana geldi. İkinci deprem ise saat 10.02'de 4.8 büyüklüğünde oldu. AFAD verilerine göre, Akdeniz'de saat 15.35'te yerin 6 kilometre derinliğinde 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

Son dakika haberleri: Akdeniz'de bir deprem daha meydana geldi (11 Ağustos 2019 Pazar AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler)

Akdeniz'de peş peşe deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, ilk deprem saat 09.59'da yerin 14 kilometre derinliğinde 3.5 büyüklüğünde meydana geldi.

İkinci deprem ise saat 10.02'de yerin 11.4 kilometre derinliğinde 4.8 büyüklüğünde oldu.

BİR DEPREM DAHA

AFAD verilerine göre, Akdeniz'de saat 15.35'te yerin 6 kilometre derinliğinde 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız  

Etiketler; #girit adası #deprem #akdeniz
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.