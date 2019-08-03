Son dakika haberleri... Akdeniz'de bir deprem daha meydana geldi (3 Ağustos 2019 Cumartesi Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler)

Akdeniz'de saat 12.51'de yerin 56 kilometre derinliğinde 5 büyüklüğünde bir deprem oldu. AFAD tarafından "Akdeniz'de 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." açıklaması yapıldı. Akdeniz'de saat 21.50'de yerin 11.7 kilometre derinliğinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

Akdeniz'de deprem meydana geldi.



Deprem, saat 12.51'de oldu.



Yerin 56 kilometre derinliğinde depremin büyüklüğünün 5 olduğu açıklandı.



AFAD'‫DAN AÇIKLAMA



AFAD tarafından "Akdeniz'de 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." açıklaması yapıldı.



BİR DEPREM DAHA



Akdeniz'de saat 21.50'de yerin 11.7 kilometre derinliğinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.



SON DEPREMLER



Türkiye'de meydana gelen depremleri aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesive Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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