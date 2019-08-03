Akdeniz'de deprem
Akdeniz'de deprem
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CANLI YAYIN

Son dakika haberleri... Akdeniz'de büyük deprem! İlk açıklama yapıldı (3 Ağustos 2019 Cumartesi Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler)

Akdeniz'de saat 12.51'de yerin 56 kilometre derinliğinde 5 büyüklüğünde bir deprem oldu. AFAD tarafından "Akdeniz'de 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." açıklaması yapıldı

Son dakika haberleri... Akdeniz'de büyük deprem! İlk açıklama yapıldı (3 Ağustos 2019 Cumartesi Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler)

Akdeniz'de deprem meydana geldi.

Deprem, saat 12.51'de oldu.

Yerin 56 kilometre derinliğinde depremin büyüklüğünün 5 olduğu açıklandı.

AFAD'‫DAN AÇIKLAMA

AFAD tarafından "Akdeniz'de 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." açıklaması yapıldı

SON DEPREMLER

Türkiye'de meydana gelen depremleri aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesive Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Etiketler; #akdeniz #deprem
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