Akdeniz'de saat 15.21'de yerin 23.5 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Akdeniz'de deprem oldu.



Depremin yerin 23.5 kilometre derinliğinde meydana geldiği aktarıldı.



3.9 büyüklüğündeki deprem, saat 15.21'de meydana geldi.



Edinilen bilgilere göre, deprem herhangi bir can ya da mal kaybına neden olmadı.



Türkiye'de meydana gelen depremleri aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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