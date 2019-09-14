Son dakika haberleri! Akdeniz'de deprem meydana geldi (14 Eylül 2019 Cumartesi Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler)

Akdeniz'de deprem oldu.

Edinilen bilgilere göre, deprem saat 18.02'de meydana geldi.

Depremin büyüklüğünün 3.7 olduğu aktarıldı.

Yerin 4.6 kilometre derinliğinde olan depremin herhangi bir can ya da mal kaybına neden olmadığı vurgulandı.

SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesive Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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