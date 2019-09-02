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Son dakika haberleri! Akdeniz'de deprem meydana geldi (2 Eylül 2019 Pazartesi Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler)

Kandilli Rasathanesi'nin son dakika verilerine göre, Akdeniz'de saat 09.13'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğindeki depremin herhangi bir can ya da mal kaybına neden olmadığı bildirildi

Son dakika haberleri! Akdeniz'de deprem meydana geldi (2 Eylül 2019 Pazartesi Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler)

Kandilli Rasathanesi'nden alınan son dakika verilerine göre, Akdeniz'de deprem meydana geldi.

Depremin saat 09.13'te olduğu belirtildi.

Yerin 5 kilometre derinliğinde olan deprem, herhangi bir can ya da mal kaybına neden olmadı.

SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Etiketler; #akdeniz #deprem #AFAD #kandilli rasathanesi #son depremler #son dakika haberleri
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