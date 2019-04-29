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Son dakika haberleri... Akdeniz'de iki deprem! Marmaris 4,8 ve 3,8 ile sallandı (29 Nisan 2019 Pazartesi Kandilli Rasathanesi AFAD hamlesi)

Akdeniz peş peşe iki depremle sarsıldı. İlk deprem saat 07.43'te 4,8 büyüklüğünde, ikinci deprem ise saat 08.00'de de 3,8 büyüklüğünde ölçüldü. Akdeniz'in doğusunda saat 15.07'de yerin 9 kilometre derinliğinde 3,6 büyüklüğünde deprem daha meydana geldi

Son dakika haberleri... Akdeniz'de iki deprem! Marmaris 4,8 ve 3,8 ile sallandı (29 Nisan 2019 Pazartesi Kandilli Rasathanesi AFAD hamlesi)

Akdeniz'de art arda depremler meydana geldi. 

Saat 07.43'te, Akdeniz'de, Marmaris'in 144 kilometre açığında Richter Ölçeği'ne göre 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı, yerin 38 kilometre derinliğinde meydana geldi. 

Saat 08.00'de ise yine Akdeniz'de, Marmaris'in 158 kilometre açığında, 3,8 büyüklüğünde ikinci bir deprem oldu. Bu sarsıntının da yerin 38 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. 

Marmaris'te yaşanan iki deprem çevre illerden de hissedildi. 

KAYMAKAMDAN AÇIKLAMA

Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Marmaris'te an itibarıyla depremden kaynaklı herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor." dedi.

BİR DEPREM DAHA

Akdeniz'in doğusunda saat 15.07'de yerin 9 kilometre derinliğinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Marmaris #muğla #akdeniz
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