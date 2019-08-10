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Akdeniz ve Denizli'de art arda depremler
Akdeniz ve Denizli'de art arda depremler
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Son dakika haberleri... Akdeniz ve Denizli'de art arda depremler meydana geliyor! Bir deprem daha oldu (10 Ağustos 2019 Cumartesi AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler)

Denizli'nin Çardak ilçesi ve Akdeniz'de depremler meydana geldi. Akdeniz'deki deprem, saat 07.06'da ve 09.17'de meydana geldi. İlk depremin büyüklüğünün 3.5, ikinci depremin büyüklüğünün ise 3.2 olduğu açıklandı. Denizli'de ise saat 07.26'da 3.2 büyüklüğünde deprem oldu. Akdeniz'de saat 10.29'da yerin 16 kilometre derinliğinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

Son dakika haberleri... Akdeniz ve Denizli'de art arda depremler meydana geliyor! Bir deprem daha oldu (10 Ağustos 2019 Cumartesi AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler)

Denizli'nin Çardak ilçesi ve Akdeniz'de depremler meydana geldi. 

Akdeniz'deki deprem, saat 07.06'da ve 09.17'de meydana geldi. 

İlk depremin büyüklüğünün 3.5, ikinci depremin büyüklüğünün ise 3.2 olduğu açıklandı. 

Denizli'de ise saat 07.26'da 3.2 büyüklüğünde deprem oldu.

BİR DEPREM DAHA

Akdeniz'de saat 10.29'da yerin 16 kilometre derinliğinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Etiketler; #son depremler #AFAD #kandilli rasathanesi #deprem #Çardak #denizli #akdeniz
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