Denizli'nin Çardak ilçesi ve Akdeniz'de depremler meydana geldi. Akdeniz'deki deprem, saat 07.06'da ve 09.17'de meydana geldi. İlk depremin büyüklüğünün 3.5, ikinci depremin büyüklüğünün ise 3.2 olduğu açıklandı. Denizli'de ise saat 07.26'da 3.2 büyüklüğünde deprem oldu. Akdeniz'de saat 10.29'da yerin 16 kilometre derinliğinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

Denizli'nin Çardak ilçesi ve Akdeniz'de depremler meydana geldi.



Akdeniz'deki deprem, saat 07.06'da ve 09.17'de meydana geldi.



İlk depremin büyüklüğünün 3.5, ikinci depremin büyüklüğünün ise 3.2 olduğu açıklandı.



Denizli'de ise saat 07.26'da 3.2 büyüklüğünde deprem oldu.



BİR DEPREM DAHA



Akdeniz'de saat 10.29'da yerin 16 kilometre derinliğinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.



SON DEPREMLER



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



Tıklayınız



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



Tıklayınız