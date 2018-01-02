Akdeniz'de saat 15:49'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de saat 15:49'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Akdeniz'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Saat 15.49'daki deprem Antalya'nın Kaş ilçesinin 213.5 kilometre açığında meydana geldi.



Deprem yerin 6.5 kilometre derinlikte kaydedildi.





ulusal.com.tr