banner962
Diyanet'ten bir skandal daha
Diyanet'ten bir skandal daha
CHP'de İzmir savaşı!
CHP'de İzmir savaşı!
SGK'dan taşeron işçi açıklaması
SGK'dan taşeron işçi açıklaması
AKP kongresinde olay
AKP kongresinde olay

Son Dakika haberleri: Akdeniz'de 3.4 büyüklüğünde deprem (son depremler)

Akdeniz'de saat 15:49'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son Dakika haberleri: Akdeniz'de 3.4 büyüklüğünde deprem (son depremler)

Akdeniz'de saat 15:49'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Akdeniz'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 15.49'daki deprem Antalya'nın Kaş ilçesinin 213.5 kilometre açığında meydana geldi.

Deprem yerin 6.5 kilometre derinlikte kaydedildi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #akdeniz #deprem #son depremler
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: İran’daki fitne Türkiye için de fitnedir
Sonraki Haber
Kıvanç Tatlıtuğ şikayetçi oldu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.