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Son dakika haberleri... Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan darp edildi! İşte ilk fotoğraflar

Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan, öğle saatlerinde cuma namazına gitmek üzere evinden çıktığı sırada darp edildi. Beyin tramvası geçiren Alan, müşahade altında tutuluyor. Bıçaklı ve beyzbol sopalı 3 saldırganın kiralık olduğu düşünülen bir araç içinden çıktığı belirtildi

Son dakika haberleri... Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan darp edildi! İşte ilk fotoğraflar

Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan, darp edildi.

Alan, öğle saatlerinde cuma namazına gitmek üzere evinden çıktığı sırada darp edildi.

Beyin tramvası geçiren Alan, müşahade altında tutuluyor.

Bıçaklı ve beyzbol sopalı 3 saldırganın kiralık olduğu düşünülen bir araç içinden çıktığı belirtildi.

MURAT ALAN NE DEMİŞTİ

Akit TV'de yayınlanan "Ters Kutuplar" adlı programa konuk olan Akit gazetesi haber müdürü Murat Alan'ın canlı yayında Türk askeriyle ilgili yaptığı "eşek" benzetmesi tepki çektimişti. Alan, gazeteci Ali Tarakçı ile tartıştığı sırada, "O hizaya gelmeyen apoletli Generalleriniz hepsi Erdoğan'ın arkasında saf tutuyor. Oynaya oynaya eşşek gibi saf tutacaklar. Bu ülkede demokrasi varsa bunu AK Parti iktidarı oturttu” demişti.

BAKANLIK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Akit TV'de Murat Alan'ın generalleri hedef alan sözleri sonrası Milli Savunma Bakanlığı tarafından suç duyurusunda bulunulmuştu.

ulusal.com.tr



Etiketler; #akit tv #murat alan
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