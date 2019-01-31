ABD etki ajanı Michael Rubin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına AKP'li Metin Külünk'ten yanıt geldi. Külünk, "Pentagon Eski Yetkilisi, Neo-Con @mrubin1971 efendilerinin ülkemize ve Cumhurbaşkanımız @RT_Erdogan 'a karşı yapmayı planladıkları saldırıları sosyal medya ve gazetelerden günler hatta aylar öncesinden tehdit diliyle ilan eden bir enformasyon ajanıdır. @mrubin1971 15 Temmuz'un aylar öncesinde AEI’nin sitesinden Cumhurbaşkanımıza iftiralar atarak darbe imasında bulunmuş ve Türkiye'nin NATO üyeliğinin darbeye engel olmayacağını, ABD’nin böyle bir darbeye Mursi’ye üzüldüğü kadar üzülmeyeceğini yazmıştır. @mrubin1971, 15 Temmuz sonrası alınan tedbirleri ikinci darbe olarak nitelemiş ve bu söylem CHP ve KK tarafından sürekli dillendirilmiştir. Rubin bir süre sonra ise üçüncü darbe yapılacağını belirterek darbenin genetik kodlarını bildirmiştir." ifadelerini kullandı

ABD etki ajanı Michael Rubin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak, "Erdoğan'ın Türkiye'deki geleceği parlak değil. Erdoğan, ofisinde mi ölecek, sürgün mü edilecek, tutuklanacak mı, idam mı edilecek?" ifadelerine AKP'den sert yanıt geldi.



Eski AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk şunları belirtti:



"1- Pentagon Eski Yetkilisi, Neo-Con @mrubin1971 efendilerinin ülkemize ve Cumhurbaşkanımız @RT_Erdogan 'a karşı yapmayı planladıkları saldırıları sosyal medya ve gazetelerden günler hatta aylar öncesinden tehdit diliyle ilan eden bir enformasyon ajanıdır.



2- @mrubin1971 15 Temmuz'un aylar öncesinde AEI’nin sitesinden Cumhurbaşkanımıza iftiralar atarak darbe imasında bulunmuş ve Türkiye'nin NATO üyeliğinin darbeye engel olmayacağını, ABD’nin böyle bir darbeye Mursi’ye üzüldüğü kadar üzülmeyeceğini yazmıştır.



3- @mrubin1971, 15 Temmuz sonrası alınan tedbirleri ikinci darbe olarak nitelemiş ve bu söylem CHP ve KK tarafından sürekli dillendirilmiştir. Rubin bir süre sonra ise üçüncü darbe yapılacağını belirterek darbenin genetik kodlarını bildirmiştir.



4- @mrubin1971 Pentagon'un kirli odalarında ülkemizi karıştırmak için planlanan süreci sözlerinin arasında açık etmiş ve bu süreç için zihin arkasındaki o karanlık kaos senaryosunu "ölümcül siyasal şiddet daha muhtemel hale geldi" diyerek ifade etmiştir.



5-Siyonist Rubin ve efendilerinin tek dertleri ülkemizi bölmek.Önce psikolojik/zihinsel,sonra harita üzerinde bölmek istiyorlar. Psikolojik vezihinsel olarak bölmek için neler yapacaklarını Rubin daha 2016yılında yazdığı bir yazıda ayrıntılarıyla vermiştir



6- 15 Temmuz öncesinde darbe, 15 sonrasında darbe ve Cumhurbaşkanımız @RT_Erdogan 'a suikast, saldırı, darbe imaları yaparak ülkemize karşı uygulamaya koydukları derin senaryonun amacının ülkeyi önce içerden parçalamak olduğunu sürekli ifade ediyor.



7- Cumhurbaşkanımız @RT_Erdogan 'ı attığı twitler ve yazılarla idamla tehdit eden @mrubin1971 aslında efendileri olan Neo-Conların ve bağlı bulunduğu Pentegon'un tehditlerini dillendirmeye devam ediyor. Bu tehdit dili ile ülkemizi YILDIRAMAYACAKLAR.



8- Referandum sonrasında da tehdit diline devam eden @mrubin1971 , Pentagondaki Neo-Con Efendilerinin Türk milletine referandum dolayısıyla kızgınlığının hesabını ülkeyi kan gölüne çevirerek soracakları tehdidini savurmuştu."



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