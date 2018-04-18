AKP Sözcüsü Mahir Ünal, bugünkü Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin daha önceden planlamış bir randevu olduğunu açıkladı. Ünal, "MHP'nin teklifi mahiyetinde görülmeli. Danışıklı bir dövüş sözkonusu değil. Biz her zaman seçimin zamanında olmasını istedik. Bugün yapılacak görüşmenin sonucunu görmek gerek. Liderlerden sonra parti organları da görüşecektir" bilgisini paylaştı. Erdoğan'ın yarın milletvekilleriyle görüşeceğini ifade eden Mahir Ünal, erken seçimle ilgili kritik açıklamalar yaptı. Ünal, parti kongresinin eylül ayında da temmuz ayında da ağustos ayında da olabileceğini bildirdi. CHP'ye sert eleştiriler yönelten Mahir Ünal, ""Her şey biz yaşarken oldu, geçmişte değil. Harekete geçtiğimizde CHP 'delil mi var' diyordu. Bunların ne yapmak istediği 17-25 Aralık'ta anlaşıldı. Biz, bunları bertaraf ettik, hesaplaşıyoruz. 20 Temmuz'a darbe diyen, CHP. Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan düşmanlığı, fobiye dönüşmüş." dedi. ABD Başkanı Donald Trump'ın rahip Brunson twitine dair konuşan Mahir Ünal, "Türkiye hukuk devleti. Rahiple ilgili kararı, o verir." diye konuştu. AKP'li Ünal, Suriye'ye emperyalist saldırıya dair konuştu, "Desteğimiz o ülkelerin politikalarına destek değil." dedi. Türkiye'nin ekseninin Türkiye olduğunun altını çizen Mahir Ünal, dış politikanın tutarlı olduğunu söyledi

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, Habertürk TV'de gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.



Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugünkü görüşmesinin daha önceden planlanmış bir randevu olduğunu söyledi.



Ünal, Bahçeli'nin erken seçim çağrısına dair "MHP'nin teklifi mahiyetinde görülmeli. Danışıklı bir dövüş sözkonusu değil. Biz her zaman seçimin zamanında olmasını istedik. Bugün yapılacak görüşmenin sonucunu görmek gerek. Liderlerden sonra parti organları da görüşecektir." dedi.



AKP'li Ünal, "Cumhurbaşkanımız yarın milletvekilleriyle görüşecek" bilgisini paylaştı.



Mahir Ünal, erken seçimle ilgili ortada alınan bir kararın olmadığını söyledi.



AKP sözcüsü, "İktidar partisiyiz. İnce eleyip sık dokumalıyız" diye konuştu.



AKP KONGRESİ NE ZAMAN



"Büyük kongre ne zaman?" sorusunu yanıtlayan AKP Sözcüsü Ünal, "Eylül de olabilir temmuz da ağustos da" dedi.



CHP'YE SERT ELEŞTİRİLER



FETÖ temizliği polemiğine dair konuşan AKP'li Mahir Ünal, "Her şey biz yaşarken oldu, geçmişte değil. Harekete geçtiğimizde CHP 'delil mi var' diyordu. Bunların ne yapmak istediği 17-25 Aralık'ta anlaşıldı. Biz, bunları bertaraf ettik, hesaplaşıyoruz. 20 Temmuz'a darbe diyen, CHP. Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan düşmanlığı, fobiye dönüşmüş." ifadelerini kullandı.



TRUMP'IN BRUNSON MESAJI



ABD Başkanı Donald Trump'ın rahip Brunson twitine dair konuşan Mahir Ünal, "Türkiye hukuk devleti. Rahiple ilgili kararı, o verir." diye konuştu.



SURİYE'YE SALDIRI



AKP'li Ünal, Suriye'ye emperyalist saldırıya dair konuştu, "Desteğimiz o ülkelerin politikalarına destek değil." dedi.



Türkiye'nin ekseninin Türkiye olduğunun altını çizen Mahir Ünal, dış politikanın tutarlı olduğunu söyledi.



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