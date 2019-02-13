AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, MHP ile yapılan ittifak hakkında konuştu. İstişarelerin devam ettiğini belirten Ünal, “Bu bir pazarlık ittifakı hiç olmadı. İki lider de siyasi pazarlık içinde olmadı. Teşkilatlar ittifakın gayesini bilir. Şahsi istikbalimizle hareket etmeyiz” diye konuştu. CHP ile ilgili açıklamalarda da bulunan Ünal, “Parti içi krizlerini yönetemiyorlar. CHP, kavgaların, krizlerin durağı oldu” ifadelerini kullandı. Ünal, tanzim satışlarla ilgili olarak kuyrukların kıtlıktan kaynaklanmadığını, tarladan tüketiciye bir sistemin kurulması gerektiğinin altını çizdi. TBMM başkanının kim olacağına dair tartışmalara değinen AKP'li Ünal, “ 19'undan itibaren konu gündeme gelir” bilgisini paylaştı

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CNN Türk'te gündemi değerlendirdi, soruları yanıtladı.



MHP ile yapılan ittifak hakkında konuşan Ünal, istişarelerin devam ettiğini belirterek, “Bu bir pazarlık ittifakı hiç olmadı. İki lider de siyasi pazarlık içinde olmadı. Teşkilatlar ittifakın gayesini bilir. Şahsi istikbalimizle hareket etmeyiz” dedi.



CHP



CHP ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Ünal, “Parti içi krizlerini yönetemiyorlar. CHP, kavgaların, krizlerin durağı oldu” şeklinde konuştu.



TANZİM SATIŞLAR



Yeni başlayan tanzim satışlara da değinen Mahir Ünal, kuyrukların kıtlıktan kaynaklanmadığını söyledi.



Ünal, tarladan tüketiciye bir sistemin kurulması gerektiğini bildirdi.



TBMM BAŞKANI KİM OLACAK?



TBMM başkanının kim olacağına dair soruya ise AKP'li Ünal, “19'undan itibaren konu gündeme gelir” yanıtını verdi.



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